Москва, , 07:02 — REGNUM Новые международные военные учения, в рамках которых будут отработаны навыки командиров и штабов в сложной обстановке, готовятся провести Россия и Вьетнам. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Вьетнам Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Конференция по планированию совместного российско-вьетнамского военного учения состоялась в штабе Восточного военного округа, мероприятие такого рода было организовано впервые. Делегации встретились и общались по видеосвязи. В ходе переговоров была согласована тематика военных учений, а также сроки и место их проведения.

Учения было предложено назвать «Континентальный союз — 2022». Цель международных военных учений состоит в совершенствовании навыков командиров и штабов в организации учебно-боевых действий, в умении управлять подразделениями в сложной обстановке, а также разрабатывать и применять нестандартные решений при выполнении поставленных задач.

Читайте ранее в этом сюжете: Корабли Балтийского флота провели ракетные учения и артиллерийские стрельбы