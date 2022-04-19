Партизанский район, Приморский край, 19 апреля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Сочными абрикосами, сливами, яблоками и грушами обеспечит жителей Приморья фермер из Партизанского района. Фрукты в сезон можно будет купить в том числе на сельскохозяйственных ярмарках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Абрикосы

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Фруктовой сад в селе Екатериновка Алексей Николенко разбил благодаря господдержке. На средства краевого гранта «Начинающий фермер» он закупил опрыскиватель, насос, районированные саженцы, адаптированные к местным климатическим условиям. Первый урожай Алексей получил в 2021 году.

Он высадил почти 2 тыс. различных видов плодовых деревьев.

В планах у фермера – построить цех по переработке продукции, рассматривается возможность вступления в сельхозкооператив.

Отмечается, что начинающие фермеры в Приморье могут получить краевой грант «Агростартап» на сумму 3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сельскохозяйственной микропереписью в Иркутской области учтено 2226 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Численное снижение (на 10% в сравнении с 2016 годом) не повлияло на объёмы производства, которые растут из года в год.