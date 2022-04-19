Тегеран, 19 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. 18 апреля президент Ирана Ибрагим Раиси поздравил своего зимбабвийского коллегу Эммерсона Мнангагву, а также правительство и народ этой страны по случаю национального дня в Зимбабве. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Raisi.ir Сейед Ибрахим Раиси

Президент Ирана Ибрагим Раиси в своем послании президенту Эммерсону Мнангагве поздравил его, а также народ и правительство Зимбабве с Национальным днем этой страны.

В своем послании президент Ирана выразил надежду, что Исламская Республика и Республика Зимбабве в ближайшем будущем станут свидетелями расширения двусторонних отношений во всех областях, представляющих взаимный интерес.

18 апреля в африканской стране Зимбабве, расположенной между реками Замбези и Лимпопо в южной части континента, отмечается День независимости в честь отделения от Соединенного Королевства (Великобритании) в 1980 году.