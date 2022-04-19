Оренбург, 19 апреля, 2022, 06:56 — ИА Регнум. В Оренбурге сегодня, 19 апреля, пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Министерство культуры Забайкалья Всероссийский День единых действий в память о геноциде советского народа

На улице Советской у памятника В. П. Чкалову во второй половине дня запланирован митинг. Для школьников организуют мероприятие «Реконструкция исторических фактов «Без срока давности». Это формат исторического погружения, когда участники ставят себя на место исторических персонажей и пробуют совершить непростой выбор. Подросткам расскажут о трагической судьбе оккупированных советских территорий, население которых подверглось геноциду со стороны фашистов и их пособников.

Кроме того, будет организована тематическая онлайн-выставка, направленная на сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

Присоединиться ко Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны может каждый, разместив в социальных сетях пост о своем отношении к геноциду с хештегами #безсрокадавности, #19апреля.