Красноярск, , 06:56 — REGNUM В Красноярском крае отмечается «стабилизация с незначимой тенденцией к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией». Об этом 19 апреля в своём телеграм-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 127 жителей края.

Заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе не превышала пороговых значений. За неделю в медорганизации обратились 8684 человека с признаками заболевания (56% — жители Красноярска).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 18 апреля выявлен 362 671 носитель коронавируса.

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