Тегеран, 19 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. 18 апреля посол Ирана в Кабуле Бахадор Аминян встретился с Гульбуддином Хекматияром, лидером партии «Хезб-и-Ислами Гульбуддин». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Https://www.irna.ir/ Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа)

Согласно заявлению пресс-службы партии, Аминян и Хекматияр обсудили политические и социальные вопросы, а также положение афганских беженцев в Иране. Стороны также обсудили сотрудничество в ряде областей, представляющих взаимный интерес.

Хекматияр призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сформировать коалицию с его партией за год до захвата Кабула группировкой, чтобы положить конец кризису в Афганистане.

Он заявил движению, что его партия разделяет с ним общие интересы и ценности, в связи с чем стороны могут совместно установить новое государство с исламскими ценностями.

Ранее Хекматияр раскритиковал движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за решение вывести партийных лидеров из состава министерства юстиции.