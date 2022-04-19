Кемерово, 19 апреля, 2022, 06:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области пройдёт международный форум «Россия — спортивная держава». Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава»

«Мы благодарны президенту России за предоставленное право проводить соревнования такого уровня, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Кузбасс должен был принять в этом году матчи чемпионата мира по волейболу, мы активно готовили площадки проведения. Несмотря на то, что в спорт вмешалась политика и у нас отобрали право проведения соревнований, у нас есть современный ледовый дворец «Кузбасс», рядом будет достроен спорткомплекс мирового уровня «Кузбасс-Арена», они станут площадками проведения форума «Россия — спортивная держава», кроме того, в них смогут заниматься спортом жители нашего региона».

Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдёт в Кемерове в сентябре–октябре 2022 года.