Тегеран, 19 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. 18 апреля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 140 854 человек, причем 25 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Еще 25 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 140 854», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 2 009 новых случаев заражения COVID-19, при этом 249 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 948 946 пациентов из общего числа 7 208 968 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете приводится, что 1307 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 203 988 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 374 503 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.