Тегеран, 19 апреля 2022, 11:39 — REGNUM 18 апреля президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что даже малейшие движения израильских формирований не были скрыты от иранской армии, разведки и сил безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Выступая на церемонии по случаю Национального дня армии, отмеченной военным парадом армии, президент охарактеризовал единство между двумя военными организациями Ирана (армия и КСИР) как образцовое. Он отметил, что вооруженные силы Ирана обладают множеством инструментов, наиболее важным из которых является человеческий ресурс.
Раиси подчеркнул, что революционные люди являются неотъемлемым компонентом власти в Иране, при этом военная мощь страны хорошо известна не только в региональном, но и в глобальном масштабе.
«Армия воспользовалась возможностью, предоставленной санкциями, чтобы расширить свой потенциал. Наша военная промышленность сейчас находится в наилучшем состоянии, что может помочь другим отраслям промышленности», — отметил президент.