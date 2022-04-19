Тегеран, 19 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. 18 апреля президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что даже малейшие движения израильских формирований не были скрыты от иранской армии, разведки и сил безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mahmoud Hosseini Эбрахим Раиси

Выступая на церемонии по случаю Национального дня армии, отмеченной военным парадом армии, президент охарактеризовал единство между двумя военными организациями Ирана (армия и КСИР) как образцовое. Он отметил, что вооруженные силы Ирана обладают множеством инструментов, наиболее важным из которых является человеческий ресурс.

Раиси подчеркнул, что революционные люди являются неотъемлемым компонентом власти в Иране, при этом военная мощь страны хорошо известна не только в региональном, но и в глобальном масштабе.

«Армия воспользовалась возможностью, предоставленной санкциями, чтобы расширить свой потенциал. Наша военная промышленность сейчас находится в наилучшем состоянии, что может помочь другим отраслям промышленности», — отметил президент.