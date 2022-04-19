Тегеран, 19 апреля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. 18 апреля высокопоставленный иранский парламентарий заявил, что недавние события, касающиеся вовлеченных сторон в Йемене, в частности объявление 60-дневного прекращения огня в начале священного месяца Рамадан, возродили надежды на установление мира в арабской стране. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Ibtimes.com Йемен

Член Комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента и представитель центральной иранской провинции Исфахан Аббас Моктадаи выступил в эксклюзивном интервью.

«Иранский парламент и правительство нетерпеливо отсчитывают секунды, чтобы увидеть конец конфликта между двумя мусульманскими государствами и установление мира», — отметил он.

Моктадаи заявил: «Прошло семь лет с начала агрессии против Йемена возглавляемой Саудовской Аравией коалиции мусульманских стран, в течение которых агрессорам не удалось достичь своих целей, а йеменский народ и народное движение Ансарулла стали более стойкими».

По его словам, как мусульманская страна, основанная на исламских учениях, Иран выступает против войны между двумя мусульманскими государствами. Несомненно, все мусульмане во всем мире ожидают, что Саудовская Аравия, как значимая страна мусульманского мира, прекратит агрессию против мусульман в Йемене и вместо этого будет продвигаться к укреплению единства между мусульманскими государствами.

«Теперь, учитывая опыт, накопленный за эти семь лет, создается впечатление, что арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией пришла к выводу, что продолжение агрессии не приносит никакой пользы Эр-Рияду и лишь причиняет боль сердцам мусульман по всему миру», — сообщил иранский представитель.