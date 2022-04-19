Якутск, 19 апреля, 2022, 06:55 — ИА Регнум. В столице Якутии идёт уборка накануне первомайской демонстрации. В этом году шествие трудовых коллективов будет проходить не по проспекту Ленина, а по улице Кирова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Якутска.

Volgadmin.ru На субботнике

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На проспекте идёт капитальный ремонт дорожного покрытия. В связи с этим к шествию будет подготовлена улица Кирова. Масштабный субботник на ней проводят в том числе студенты Северо-Восточного федерального университета.

«Студенты вышли на субботник организованно, с хорошим настроением. Убран сухой мусор, очищены бордюры, проведена влажная уборка остановок», — сообщили в Управе Центрального округа.

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийские акции «Свеча памяти» и «Бессмертный полк» в Якутске в 2022 году будет проходит штатно, без ограничений из-за коронавирусной инфекции.