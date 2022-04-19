Тегеран, 19 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. 18 апреля утром армия Исламской Республики Иран начала военный парад в присутствии президента страны Ибрагима Раиси по случаю Дня национальной армии. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Военный парад состоялся в непосредственной близости от святыни Имама Хомейни, основателя Исламской Республики.

Оперативные подразделения и бронетанковые формирования сухопутных войск армии, вертолеты армейской авиации, истребители армейских военно-воздушных сил (ВВС), боевые машины и батареи сил противовоздушной обороны, а также мобильные подразделения морской пехоты прошли маршем по площади.

На церемонии вооружёнными силами Исламской Республики были продемонстрированы некоторые военно-технические достижения и оружие отечественного производства, включая беспилотные летательные аппараты, высокоточные ракеты, а также современный комплекс противовоздушной обороны (ПВО).