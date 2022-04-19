В США на химическом заводе произошла утечка хлора
США, 19 апреля, 2022, 06:46 — ИА Регнум. В США на химическом заводе компании DOW, расположенном вблизи городка Плакемин (округ Ибервиль, штат Луизиана), 18 апреля произошла утечка токсичного хлора. Об этом пресс-служба полиции штата сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
Хлор в газообразном состоянии
«Подразделения экстренного реагирования штата Луизиана работают над утечкой хлора на химическом заводе DOW в округе Ибервиль».
Местным жителям Плакемина (около 7 тыс. человек) во избежание отравления предписано немедленно укрыться в своих домах, плотно закрыть все окна и выключить кондиционеры. Полиция перекрыла проходящее вблизи завода шоссе.
По данным местных СМИ, опасная утечка возникла в результате пожара, который к настоящему моменту был потушен.
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