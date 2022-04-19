Буэнос-Айрес, 19 апреля, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Британские власти игнорируют резолюции ООН и других международных организаций, проводя военные учения у Мальвинских (Фолклендских) островов. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Аргентины.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

В документе подчеркивается, что Буэнос-Айрес «категорически не приемлет проведение военных маневров на незаконно оккупированной аргентинской территории». В МИД Аргентины считают действия Великобритании «неоправданной демонстрацией силы».

Кроме того, в министерстве отметили, что ООН уже не раз призывала аргентинскую и британскую стороны возобновить диалог по статусу островов и воздерживаться от шагов, которые могут стать помехой для переговоров. По информации Буэнос-Айреса, учения у Фолклендских островов начались 18 апреля и закончатся 29 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля правительство Фолклендских островов призвало уважать демократические права и свободы жителей этих территорий, в том числе право на самоопределение.

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