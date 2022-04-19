19 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского союза на Украине заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. В соцсетях обсудили эту ситуацию, подчеркнув, что Зеленский стремится в Евросоюз "без Украины".

Татьяна Иващенко, , 07:50 — REGNUM Информацию о том, что Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского союза (ЕС) на Украине Мати Маасикасу заполненную анкету-опросник, активно обсуждают в соцсетях.

Марионетка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эта анкета необходима для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.

Президент Украины Зеленский заявил, что в ближайшее время будет передана вторая часть ответов: «Рассчитываем, что европейское решение в ответ будет быстрым».

«Ну и толку-то от этого всего?» — спрашивает подписчик группы в телеграм-канале, посвящённой спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

«Зеленский, похоже, один в Евросоюз собрался вступать, без Украины», — иронизирует Евгений В.

«Сыграл на рояле им?» — шутит Муромская Л.

«В опроснике графа «страна» не заполнена!» — шутит Андрей Ч.

«А там, в Евросоюзе, что, маслом намазано?» — недоумевает Дмитрий.

«Там есть вопрос о наркозависимости?» — намекает на странные состояния Зеленского Елена М.

«Зеленский как с физ-ры сбежал», — пошутила над его «спортивным стилем» при передаче анкеты Любовь. «Одет всегда как бродяга. Никакого этикета и уважения к другим. Что за президент», — согласна с Любовью Марина Х.

Владимир Зеленский передает Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

«Я так понимаю, что если этому действию дали произойти, то шанс на вступление есть. А пока что НАТО продолжает подтягиваться к границам. Эту спецоперацию надо доводить до конца», — рассуждает Андрей.

Владимир считает, что Зеленскому безразличен его народ: «Занимается какой-то ерундой».

«Когда заполнят, услышат: «Вам отказано три раза», — иронизирует Сергей Г.

«Какой Зеленский маленький, прям ути-пути», — умиляется Артемий С.

«Куда этого клоуна кровавого, его только под трибунал», — считает Игорь.

«На посла смотрит, как на Бога… Ну и президент…» — отметил Иван.

«Я считаю, что в ЕС всё-таки не идиоты. Они посчитали, сколько ещё Украина просуществует как страна, плюс-минус месяц накинули и пообещали расплывчато к «середине лета». И пообещать — пообещали и исполнять не придётся», — рассуждает Игорь.

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