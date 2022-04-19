Белгород, , 06:40 — REGNUM Украинские боевики обстреляли село Головчино в Белгородской области России, заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем канале в Telegram.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения», — заявил он.

По словам Гладкова, в результате обстрелов пострадала женщина, ей оказывают медицинскую помощь. В настоящее время местные власти осуществляют подомовой обход, чтобы оценить ущерб, нанесенный обстрелами украинских карателей. Также губернатор Белгородской области отметил, что подробности расскажет позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посещал село Журавлевка, которое неоднократно подвергалось обстрелам со стороны украинских боевиков. В населенном пункте пострадали 46 жилых домов, а также 36 автомобилей.