Анадырь, 19 апреля, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Губернатор Чукотки Роман Копин рассказал об итогах развития округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба губернатора Чукотского автономного округа Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин

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По словам Копина, ситуация в округе оценивается как стабильная, с динамикой роста по ВРП, инвестициям, строительству, реальным денежным доходам и миграционному приросту. По итогам Национального рейтинга АСИ в 2021 году Чукотка вошла в 16 группу из 29 возможных.

«Плюс 13 баллов интегрального индекса. По росту этого показателя мы – в числе лидеров по Дальневосточному федеральному округу, а также сорока регионов России с положительной динамикой. Впервые округ получил оценку по всем 42 показателям, из них 20% с высшей оценкой (группа «А»), — пояснил глава Чукотки.

На 1 января этого года резидентами трёх преференциальных режимов стали 75 компаний с общим объёмом инвестиций более 700 млрд рублей, реализация которых позволит создать 6,8 тыс. рабочих мест, уже создано 2,2 тыс. При этом 17 участников стали резидентами в 2021 году. В работе – ещё 12 инвестпроектов на сумму более 11 млрд рублей.

На Чукотке ведут деятельность 1,5 тыс. субъектов МСП и обеспечивают занятость почти 6,5 тыс. работников.

«Наша задача – сохранить количество субъектов МСП и численность занятых в этом секторе через снижение налоговой нагрузки и финансовую поддержку. В 2021 году это сделать удалось. Услуги по МСП востребованы – в 21 году финансовую поддержку получили 200 уникальных участников, рост составил 5,3% к 2020 году. Для поддержки малого и среднего бизнеса предусмотрено два пакета мер», — сказал Роман Копин.

Особое внимание уделяется поддержке северного завоза – востребована компенсация процентной ставки по кредитам на эти цели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за три месяца года поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета составили более 21,8 млрд рублей. Это на 36% (5,8 млрд рублей) больше, чем за соответствующий период 2021 года.