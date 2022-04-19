Москва, 19 апреля 2022, 06:30 — REGNUM Российская экономика выстояла по отношению к ситуационным угрозам, но стратегические никуда не делись, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».
При этом, Кургинян призвал дать себе отчет в том, что Россия все время шла в западную сторону, и в угоду этому были уничтожены определенные отрасли промышленности, было создано хранение денег на Западе и так далее. Теперь же возникает вопрос, как все это восстанавливать.
Отметим, что Урсула фон дер Ляйен по своей профессии является прежде всего гинекологом, а только потом онам стала занимать ряд политических должностей в Германии и, наконец, стала председателем Еврокомиссии.