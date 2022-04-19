Черногорск, Хакасия, 19 апреля, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Более 1,5 тыс. человек в городе Черногорск в Хакасии остались без подачи холодной воды, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

Steve Johnson Водоснабжение

«Поступило сообщение об ограничении подачи холодного водоснабжения в г. Черногорске. Под ограничением находятся 176 жилых домов разной этажности (1 536 человек), пять социально значимых объектов», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что среди социальных объектов — три детских сада и две школы. В настоящее время туда подвозят воду. Над устранением аварии на системе водоснабжения уже работают ремонтные бригады.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля ряд поселков в Омской области остались без воды из-за аварии. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.