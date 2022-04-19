Токио, 19 апреля 2022, 06:24 — REGNUM Вакцина от коронавирусной инфекции производства американской компании Novavax одобрена министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии для использования среди лиц старше 18 лет. Об этом сообщается 19 апреля на сайте ведомства.
Ранее экспертный совет при министерстве вынес соответствующую рекомендацию о вакцине Novavax. Для полной прививки указанный препарат необходимо вводить два раза с интервалом три недели. Кроме того, ведомство также разрешило использование Novavax для введения бустерных доз.
В Японии уже одобрены и применяются вакцины производства американских компаний Pfizer и Moderna, а также британско-шведской фирмы AstraZeneca.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце января компания Novavax объявила, что ее вакцина от COVID-19 якобы показала почти 90-процентную эффективность по итогам третьей фазы клинических испытаний в Великобритании.
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