Токио, 19 апреля, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Вакцина от коронавирусной инфекции производства американской компании Novavax одобрена министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии для использования среди лиц старше 18 лет. Об этом сообщается 19 апреля на сайте ведомства.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

Ранее экспертный совет при министерстве вынес соответствующую рекомендацию о вакцине Novavax. Для полной прививки указанный препарат необходимо вводить два раза с интервалом три недели. Ведомство также разрешило использование Novavax для введения бустерных доз.

В Японии уже одобрены и применяются вакцины производства американских компаний Pfizer и Moderna, а также британско-шведской фирмы AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января компания Novavax объявила, что ее вакцина от COVID-19 якобы показала почти 90-процентную эффективность по итогам третьей фазы клинических испытаний в Великобритании.