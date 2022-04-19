Мехико, , 06:24 — REGNUM В Мексике при столкновении грузовика с рейсовым автобусом на шоссе, соединяющем столицу Мехико с городом Пуэбла, пострадали не менее десяти человек. Об этом пресс-служба мексиканской национальной гвардии 18 апреля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Мехико Kurt Bauschardt

В результате столкновения, которое произошло на одной из самых загруженных магистралей страны, оба транспортных средства загорелись, движение по шоссе полностью перекрыто. В настоящее время сотрудники нацгвардии и экстренных служб ликвидируют последствия ДТП.

По предварительной версии, к столкновению могло привести грубое нарушение скоростного режима. В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в мексиканском штате Мехико автобус, перевозящий паломников, в районе Малиналько потерял управление и протаранил порядка 15 легковых автомобилей.

Читайте также: В Югре при столкновении с автобусом погиб юный мотоциклист

Читайте ранее в этом сюжете: В Мексике автобус с паломниками столкнулся с 15 автомобилями