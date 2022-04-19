Владивосток, , 06:32 — REGNUM СК РФ задержан и взят под стражу бывший замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, уголовное дело в отношении которого может иметь далеко идущие последствия не только для него самого, но и для других известных персоналий, сообщает «Кремлёвский безБашенник».

Александр Крутиков Иван Шилов © ИА REGNUM

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Само дело в отношении Крутикова, а также бывшего начальника отдела сопровождения комплексных, крупных и ресурсных инвестиционных проектов Минвостокразвития Александра Павлова и гендиректора ООО «Азия Лес» Александра Пудовкина было возбуждено еще в феврале за превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или с причинением тяжёлых последствий и мошенничестве, совершенном организованной группой.

По версии следствия, с 2016 по 2018 годы сотрудники Минвостокразвития незаконно выдали федеральную субсидию в 840 млн рублей на возмещение затрат, связанных со строительством инфраструктуры для приоритетного инвестиционного проекта «Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов в посёлке Березовый Солнечного района Хабаровского края», которые до настоящего времени не введены в эксплуатацию, а деньги похищены.

Что касается Пудовкина, то он в 2019 году уже проходил по уголовному делу в отношении сотрудников Минпромторга, причастных к получению взяток в сумме более 400 млн рублей за беспрепятственную выдачу субсидий ООО «Азия Лес». В октябре 2021 года Центральный районный суд Хабаровска приговорил экс-директора департамента Минпромторга Владимира Потапкина к 10,5 года лишения свободы за взятку для оказания покровительства в получении субсидий. Тогда, по данным следствия, «Азия Лес» незаконно получило из федерального бюджета более 1 млрд рублей субсидии и вырубило лес на сумму свыше 9 млрд рублей.

Суд избрал мерой пресечения для всех троих — заключение под стражу.

«Пикантности этой истории добавляет то, что Крутиков считался креатурой губернатора Забайкалья Александра Осипова, а в период, интересующий следствия, Осипов как раз являлся первым замглавы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока. Так что как бы показания Крутикова на других руководителей министерства не обернулись чередой громких отставок», — пророчат авторы телеграм-канала.

Как сообщало ИА REGNUM, директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин арестован до 15 июня по подозрению в мошенничестве.