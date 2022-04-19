Мехико, , 06:09 — REGNUM Картонный танк и чучела, изображающие Джозефа Байдена и Владимира Зеленского сожгли в день празднования католической Пасхи в Мексике. Об этом 18 апреля сообщила газета La Nacion.

Мексика Barney Moss

Многолетняя традиция сжигания чучела Иуды в день празднования Пасхи была возобновлена после пандемии в Мексике. В качестве Иуд обычно сжигают чучела тех людей, которые разочаровали мексиканцев сильнее всего. В этом году в день празднования Пасхи на одной из площадей города Мехико был сожжён картонный танк и чучела, изображающие президента США Джозефа Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Танк, из башки которого торчала фигурка Байдена в образе дьявола, а из дула — чучело Зеленского, был поднят над площадью промышленным краном и подожжён с помощью пиротехники под одобрительные крики зрителей.

Автор композиции пояснил, что именно этих двух политиков, Байдена и Зеленского, чьи куклы были изготовлены для сожжения, он считает главными виновниками в разжигании конфликта на Украине. Ответственность за возникшую ситуацию, по мнению автора, несут киевские власти, стремившиеся во что бы то ни стало попасть в НАТО, и сами страны военного блока, но никак не Россия.