Магнитогорск, Челябинская область, , 06:02 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области задержали мужчину, который сообщил о якобы опасном предмете в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Сигнал в полицию поступил от сотрудника единой дежурной диспетчерской службы. На место быстро прибыли сотрудники экстренных служб, осмотрели объект и не нашли ничего подозрительного. А затем поймали звонившего. Им оказался мужчина 1985 года рождения, который не смог объяснить причины своего поступка.

Теперь задержанному предстоит отвечать за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Пока он находится под подпиской о невыезде.