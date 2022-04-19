Москва, , 06:01 — REGNUM Во вторник, 19 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь, температура воздуха +12… +14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В ночь на 20 апреля в Москве преимущественно без осадков. Температура воздуха +3… +5 °C.

Ветер восточный, северо-восточный 6−11 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +10… +15 °C днём. Ночью — +0… +5 °C.

В среду, 20 апреля, днём в столице ожидается +14… +16 °C, по области +11… +16 °C, облачно с прояснениями, небольшой дождь, по области местами умеренный, порывистый ветер до 17 м/с. Ночью в регионе ожидается +2… +7 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге в этом году впервые побит рекорд самого тёплого дня.

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