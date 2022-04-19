Манила, , 05:59 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,2 зафиксировали сейсмологи у побережья острова Минданао на юге Филиппин, сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение Zeml.info

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 128 километрах к западу от Давао. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 39,2 километра. Сведений о возможных пострадавших не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии произошло землетрясения магнитудой 5,3. Его очаг находился на севере префектуры Ибараки на глубине 90 километров. Подземные толчки ощутили жители близлежащих регионов, однако сведений о возможных пострадавших не поступало.