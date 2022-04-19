Якутск, 19 апреля 2022, 05:56 — REGNUM В Нерюнгринском районе Якутии отравились 28 сотрудников компании, разрабатывающей Эльгинское угольное месторождение. Прокуратура проводит проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля в пресс-службе надзорного ведомства.
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ЧП произошло в вахтовом посёлке «Фабричный». Прокуратура намерена выяснить, соблюдалось ли там санитарно-эпидемическое законодательство при организации питания работников.
Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области инициирована доследственная проверка по факту массового отравления воспитанников детского сада №116 в Ангарске. Там отравились 14 детей.