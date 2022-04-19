Барнаул, 19 апреля, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Арбитраж Алтайского края в рамках спора о деприватизации акций «Кучуксульфата» удовлетворил заявление прокурора о принятии обеспечительных мер. По просьбе прокуратуры органам управления предприятия запрещено «принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов, распределении прибыли и убытков, выплате вознаграждения членам совета директоров», а также акционерному обществу запретили «выплачивать дивиденды акционерам, а также вознаграждение членам совета директоров». Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ОАО «Кучуксульфат» ОАО «Кучуксульфат», логотип

Заявителем в этот раз выступила прокуратура Алтайского края. Своё требование надзорная инстанция обосновала в том числе тем, что на 19 апреля 2022 года запланировано внеочередное общее собрание акционеров, в повестку которого включен пункт о выплате дивидендов. Если не принять обеспечительных мер, то, по мнению прокуратуры, государство лишится более 100 млн рублей.

«Восстановление государством нарушенных прав станет возможным лишь путем инициирования нового судебного разбирательства», — уточняется позиция заявителя в определении суда.

Напомним, в октябре 2021 года Генеральная прокуратура России обратилась с иском к акционерам уникального российского предприятия, ведущего свою историю с 1960-х годов.

Уже в марте 2022 года суд удовлетворил иск, истребовав в пользу Российской Федерации из чужого незаконного владения пакеты акций ОАО «Кучуксульфат», — градообразующего предприятия н. п. Степное Озеро (Алтайский край). Решение ещё может быть обжаловано.

До этого по такой же схеме были истребованы акции «Башсоды». Впереди — слушания по акциям Соликамского магниевого завода из Пермского края.