Южно-Сахалинск, 19 апреля, 2022, 05:51 — ИА Регнум. На Сахалине в центре Долинска взрослый мужчина напал на подростка. Происшествие произошло 17 апреля. В соцсетях появилось видео с камер наблюдения. Следствием проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

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На видео видно, как мужчина хватает ребёнка за куртку и несколько раз бросает на асфальт. В кадр попал ещё один ребёнок, помладше, он пытается ногами ударить подростка. Местные жители предполагают, что изначально конфликт возник между детьми, а позже в него вступил мужчина.

Известно, что родители обратились с заявлением в полицию.

Следствие установило, что в конфликте участвовали 32-летний житель Долинска и 12-летний мальчик.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге проводится доследственная проверка по факту избиения школьника.