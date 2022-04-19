Москва, 19 апреля, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Туркестан и Кавказ в настоящее время находятся в зоне интереса множества различных сил, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Цитата из т/п «Первая студия». Первый канал Сергей Кургинян

«Средняя Азия, которая вот так надеялась, что она отделится и будет кайфовать себе в суверенных государствах, она предмет интересов Турции, радикального ислама, простите, Китая и много еще кого. Кавказ – это битва между Британией и другими странами, которые там будут сражаться до последнего кавказца. Это не так все просто, что можно взять и остановить процесс передела мира после краха Советского Союза», — заявил Кургинян.

По его словам, сегодняшняя Турция никуда не ушла из-под британского влияния, а значит, рано или поздно она включит на полную мощь свою концепцию Турана, претендуя на территории, в том числе принадлежащие России. Поэтому Украиной все для России не кончится.