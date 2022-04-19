Киев, 19 апреля, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Возможность пересечения границы только по внутреннему паспорту продлила для граждан Украины госпогранслужба страны. Об этом 18 апреля сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на представителя ведомства Андрея Демченко.

Паспорт гражданина Украины

Как пояснил представитель госпогранслужбы, решение было принято по гуманитарным соображениям, в связи со сложившейся ситуацией в стране, когда граждане лишены возможности своевременно и в срок оформить загранпаспорт.

Пропуск граждан Украины в сопредельные страны будет осуществляться по внутреннему паспорту. Сотрудники пограничных ведомств будут при осуществлении пропускного контроля следовать достигнутым ранее договорённостям. Решение касается всех граждан Украины, независимо от областей, в которых они проживают.

При этом ранее Демченко заявлял, что пропуск граждан Украины в страны Евросоюза осуществляется без загранпаспортов из-за большой нагрузки на сотрудников ведомства, которые не успевают оформить как положено документы всех украинцев, массово стремящихся в Европу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным ООН, с момента начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины с территории этой страны выехало более 4,9 млн человек.