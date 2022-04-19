Токио, , 05:45 — REGNUM В Японию с официальным визитом, приуроченным к 70-летию установления дипломатических отношений, 20 апреля прибудет премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба МИД Японии.

Джасинда Ардерн GregorRichardson

В ходе визита, который продлится по 23 апреля, планируется встреча Ардерн с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

пресс-служба МИД Японии «Япония и Новая Зеландия являются стратегическими партнёрами, разделяющими такие фундаментальные ценности, как свобода, демократия, верховенство закона и права человека».

В заявлении японского внешнеполитического ведомства отмечается, что в 2022 году исполняется 70 лет со дня установления между двумя странами дипломатических отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, Новая Зеландия направляет в Европу транспортный самолёт C-130 Hercules с 50 военнослужащими сил обороны, которые помогут транспортировать и распределить военную помощь Украине.

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