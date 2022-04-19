Под Владивостоком перевернулся грузовик с кирпичами
Владивосток, 19 апреля, 2022, 05:53 — ИА Регнум. В Приморье на автотрассе перевернулся 19 апреля грузовик со строительными блоками.
Ben_Kerckx
Куча кирпичей
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По информации региональных телеграм-каналов, ДТП произошло на гостевой трассе Владивостока в районе Подгоренки. Грузовик выехал на встречную полосу, опрокинулся, подмяв под себя леера, из кузова высыпались строительные блоки и разломились на кирпичи.
Сообщается, что пострадавших нет — водитель смог уйти от столкновения с другими машинами и сам остался жив.
Как сообщало ИА REGNUM, три женщины погибли после съезда автомобиля в водохранилище в Башкирии.