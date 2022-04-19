Екатеринбург, 19 апреля, 2022, 05:39 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подпишет соглашение о сотрудничестве с Белоруссией. Церемония состоится 19 апреля. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Рукопожатие

Белоруссию будет представлять вице-премьер Юрий Назаров. Соглашение подпишут в резиденции свердловского губернатора.

Сотрудничество позволит достичь новых результатов в продуктивной работе между Средним Уралом и Белоруссией. Среди совместных проектов можно выделить создание двигателя для самосвала «БелАЗ» Уральским дизель-моторным заводом, поставку турбин и участие в строительстве нескольких белорусских ТЭЦ Уральского турбинного завода.

Отметим, первый документ о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионом и республикой Беларусь был заключён в 2001 году. Позднее, в том же году, в Свердловской области открылось отделение посольства Белоруссии.