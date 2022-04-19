Москва, 19 апреля, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Тренировкой украинских нацистов занималась элита спецназа Великобритании и США, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«SAS – парашютно-десантные войска ее величества королевы тренировали все это рядом с Донбассом и выходили прямо на территорию Донбасса с диверсионными операциями. Поэтому мы имеем дело с элитой спецназа», — заявил Кургинян.

По его словам, все разговоры о том, что там присутствуют инструктора из Прибалтики, меркнут на этом фоне. Поэтому нужно понимать, что российские военные на Украине имеют дело в том числе и с элитой западных армий и спецслужб.