Омск, , 05:29 — REGNUM С 18 апреля на территории Омской области установлен особый противопожарный режим (ОПР). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Пал травы ГУ МЧС по Ярославской области

По данным областных властей, весенняя погода в регионе началась на три недели раньше, снег в большинстве районов полностью сошёл. Тёплая и сухая погода способствовала росту количества термических точек и лесных пожаров.

С 18 апреля двухмесячный ОПР действует в городе и 26 муниципальных районах. С 25 апреля по 25 июня он будет введён в остальных шести районах — Усть-Ишимском, Большеуковском, Седельниковском, Знаменском, Тарском и Тевризском.

В Омской области вводятся усиленные меры противопожарной безопасности. Все противопожарные силы и средства переводятся в режим полной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим введён в 15 муниципалитетах Красноярского края.

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