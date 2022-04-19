Вашингтон, , 05:26 — REGNUM Традиционный брифинг для журналистов в Белом доме вместо официального представителя Джен Псаки открыл белый кролик. Видеозапись была выложена 18 апреля рядом американских телеканалов.

Хитрый Кролик Цитата: м/ф «Тайная Жизнь Домашних Животных», реж. Крис Рено, Ярроу Чейни, 2016, США

Уточняется, что когда подошло назначенное время для начала брифинга, внезапно на возвышение, где обычно стоит официальный представитель Белого дома Джен Псаки, вышел человек в костюме белого кролика и с папкой в руках. На обложке папки была изображена большая морковь. «Кролик» поднялся на сцену, подошёл к микрофонам и стал делать жесты руками, явно приглашая журналистов к беседе, но не произнося при этом ни слова.

Несколько секунд спустя на возвышение поднялась сама Псаки, она подошла к кролику, погладила его по плечу и аккуратно вытеснила со своего законного места.

«Кто знает, кто скрывается внутри. Всё, мистер Кролик, спасибо!», — шутливо сказала Псаки погрустневшему кролику, который удалился под смех журналистов.

Напомним, 18 апреля, в воскресенье, католики всего мира отмечали праздник Пасхи. В европейской традиции одним из символов Пасхи является кролик. Его изображениями принято украшать дома, посуду и различные вещи, а праздничные мероприятия часто ведут люди в костюме кролика.