Петропавловск-Камчатский, 19 апреля 2022, 05:26 — REGNUM Сотрудники Паратунского рыборазводного завода выпустили в реку на Камчатке первую крупную партию мальков кеты. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба ФГБУ «Главрыбвод».
Отмечается, что в течение месяца с Паратунского завода в открытую воду всего будет выпущено более 15 миллионов мальков. После этого выпуск подросших мальков лососёвых начнут рыборазводные заводы Вилюйский, Малкинский, «Кеткино» и «Озерки».
Как сообщало ИА REGNUM, рыбозавод в Якутии готов к увеличению производства форели на фоне антироссийских санкций.
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