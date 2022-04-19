Петропавловск-Камчатский, 19 апреля, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Сотрудники Паратунского рыборазводного завода выпустили в реку на Камчатке первую крупную партию мальков кеты. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба ФГБУ «Главрыбвод».

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пресс-служба ФГБУ «Главрыбвод» «В этом году первая полуторамиллионная партия здорового и жизнестойкого малька была выпущена в ручей Трезубец, впадающий в реку Карымшину бассейна реки Паратунка».

Отмечается, что в течение месяца с Паратунского завода в открытую воду всего будет выпущено более 15 миллионов мальков. После этого выпуск подросших мальков лососёвых начнут рыборазводные заводы Вилюйский, Малкинский, «Кеткино» и «Озерки».

Как сообщало ИА REGNUM, рыбозавод в Якутии готов к увеличению производства форели на фоне антироссийских санкций.

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