Москва, 19 апреля, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Минпромторг России оценит возможность производства необходимых деталей для ремонта и обслуживания иностранных самолетов, оставшихся на российской территории. Об этом говорится в письме замглавы ведомства заместителю министра транспорта Игоря Чалика, сообщает газета «Известия».

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«Минпромторг просит прислать данные о потребностях компаний в конкретных запчастях: по каждой позиции необходимо представить ее спецификацию с указанием типа воздушного судна и условий его эксплуатации», — говорится в документе.

Также ведомство просит приложить к сведениям не менее пяти экземпляров оригинальных деталей к самолетам для экспертизы. Таким образом Минтранс России намерен оценить, возможно ли производство таких запчастей в стране и будет ли оно целесообразным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Татарии запустили производство 20 магистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214, которые заменят иностранные авиалайнеры. Также в России увеличат темпы производства дальнемагистральных самолетов Ил-96.