Якутск, 19 апреля, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Статистика по количеству новых случаев коронавируса приблизилась в показателям, которые были в январе после новогодних праздничных дней и являлись минимумом в 2022 году. За сутки в республике заболели 93 человека (днём ранее — 96), сообщил телеграм-канал заместителя председателя правительства Якутии Ольги Балабкиной.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Самый высокий уровень заболеваемости в Якутске (41 заразившийся). В целом по республике в больницы с коронавирусом попали 19 апреля 30 человек (32% от выявленных случаев). Выздоровели 157 якутян.

Тяжёлое течение заболевания выявляют только у не вакцинированных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийские акции «Свеча памяти» и «Бессмертный полк» в Якутске в 2022 году будет проходит штатно, без ограничений из-за коронавирусной инфекции.