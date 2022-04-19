Токио, 19 апреля, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Япония направит для ВС Украины очередную партию «гуманитарной помощи», в которую войдут беспилотники (БПЛА), а также костюмы и маски химзащиты. Об этом со ссылкой на правительственные источники 19 апреля сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Милитаристская Япония

Данных о возможном объёме партии и о сроках её поставки на Украину не приводится.

Ранее для ВСУ из японских армейских резервов были направлены военная экипировка, бронежилеты, бинокли и другая оптика, фото-видеоаппаратура, палатки, санитарные средства, электрогенераторы и продовольствие.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Япония отказалась поставлять Украине вооружение, объясняя это возможным нарушением принципов, связанных с поставками вооружений за рубеж.

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