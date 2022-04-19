Лондон, 19 апреля, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Индию подозревают в причастности к попыткам взлома мобильных телефонов сотрудников МИД Великобритании и канцелярии премьер-министра страны Бориса Джонсона. Такие предположения сделаны в статье, опубликованной 18 апреля на сайте газеты Daily Telegraph.

Сплошной шпионаж

По данным издания, сотрудниками лаборатории гражданских специалистов Citizen Lab, которая работает в Школе Мунка при канадском Университете Торонто, были подтверждены как минимум пять попыток взлома гаджетов сотрудников МИД Британии. Для этих целей использовалась шпионская программа Pegasus, разработанная израильской NSO Group.

В начале июля 2020 года была зафиксирована попытка запустить вредоносную программу в телефон сотрудника канцелярии Джонсона. Указано, что за этой операцией стоят спецслужбы ОАЭ, а за остальными эпизодами — спецслужбы Индии, Кипра, Иордании. В канцелярии на Даунинг-стрит отказались от комментариев по данному вопросу.

Председатель комитета по обороне Палаты общин британского парламента Тобиас Эллвуд пояснил изданию, что такие действия со стороны стран-союзников Британии говорят о том, что пришло время рассмотреть границы допустимого в работе спецслужб. Данный вопрос, по мнению Эллвуда, следует поднять в ходе запланированного визита Джонсона в Нью-Дели. Эллвуд уточняет, что данную тему следовало бы обсудить советникам по национальной безопасности лидеров двух стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Великобритании Джонсон посетит Индию впервые с момента назначения его на пост главы правительства.