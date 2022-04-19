Хабаровск, 19 апреля, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Школы Хабаровска вновь получили 19 апреля письма о «минировании», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

vettie vette В школе

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Уроки ранним утром были сорваны в школах №15,16,44,51, 58, а также в Экономической гимназии и Волочаевском лицее.

«Спецслужбы оперативно выехали на проверку зданий. Делается всё возможное, чтобы школьники успели продолжить занятия в первую смену», — пояснили в управлении образования.

Сообщения о «минировании» школ, ТЦ, аэропорта, администрации Хабаровска в последнее время поступают по нескольку раз в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ханты-Мансийске 14 апреля из-за сообщения о минировании эвакуировали все школы.