Москва,
19 апреля 2022, 04:57 — REGNUM Военные действия на Украине – это лишь эпизод новой эпохи войны, в которую вошел весь мир, и России необходимо перестраивать себя под новые реалии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».
Сергей Кургинян
© ИА REGNUM
«Мир входит в эпоху войн. И эта эпоха, хорошо, если будет продолжаться сто лет. Мы должны быть готовы к тому, что мир будет меняться, и это не будет исчерпываться украинским сюжетом. Второе. То, что здесь будет разворачиваться, это тоже всерьез и надолго. Это не закончится коротко. Мы не наведем быстро порядок с точки зрения денацификации просто потому, что задачка слишком сложная», — заявил Кургинян.
Он отметил, что Украина – это огромная европейская страна, а наши военные воюют при фактическом соотношении чуть ли не один к трем количественно не в пользу российского контингента. С нашей стороны воюет примерно 200 000 человек, а на стороне врага – 600 000 человек. При этом, НАТО насыщает украинскую армию каждый день и фактически занимается управлением армией Украины.
«Космическая система НАТО, радиоэлектронная система НАТО и так далее. Мы имеем дело с очень серьезным противником. То, что наша группировка действует блестяще, еще не значит, что все закончится быстро. Но даже когда она закончится на какой-нибудь третьей-четвертой-пятой фазе, наступят самые главные фазы. Так давайте считать, что мы вошли просто в абсолютно новую историческую эпоху, и что внутри этой новой эпохи нам придется стратегически действовать по-новому», — продолжил эксперт.