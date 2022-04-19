Москва, 19 апреля, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Военные действия на Украине – это лишь эпизод новой эпохи войны, в которую вошел весь мир, и России необходимо перестраивать себя под новые реалии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Мир входит в эпоху войн. И эта эпоха, хорошо, если будет продолжаться сто лет. Мы должны быть готовы к тому, что мир будет меняться, и это не будет исчерпываться украинским сюжетом. Второе. То, что здесь будет разворачиваться, это тоже всерьез и надолго. Это не закончится коротко. Мы не наведем быстро порядок с точки зрения денацификации просто потому, что задачка слишком сложная», — заявил Кургинян.

Он отметил, что Украина – это огромная европейская страна, а наши военные воюют при фактическом соотношении чуть ли не один к трем количественно не в пользу российского контингента. С нашей стороны воюет примерно 200 000 человек, а на стороне врага – 600 000 человек. При этом, НАТО насыщает украинскую армию каждый день и фактически занимается управлением армией Украины.