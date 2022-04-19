В Якутске «Свечу памяти» и «Бессмертный полк» проведут в обычном формате
Якутск, 19 апреля, 2022, 05:08 — ИА Регнум. Всероссийская акция «Свеча памяти» в Якутске в 2022 году будет проходит штатно, без ограничений из-за коронавирусной инфекции. Свечи зажгут в память о погибших накануне Дня Победы, 7 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля в пресс-службе мэрии Якутска.
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«Бессмертный полк» в этом году также пройдёт по улицам города без оглядки на коронавирус. В 2020–2021 годах эти акции проходили иначе. Люди зажигали свечи в окнах и показывали оттуда портреты погибших в Великой Отечественной войне родственников, не собираясь в большие группы из-за угрозы распространения COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, для того, чтобы попасть на массовое мероприятие в закрытом помещении, с 15 апреля якутянам не нужен QR-код. Тем не менее встречи с участием более 500 человек должны согласовываться в управлении Роспотребнадзора по региону.