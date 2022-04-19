Благовещенск, 19 апреля, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Задымлённость от горящих природных территорий замечена в четырёх районах Амурской области и столице региона Благовещенске. Смог приносит ветром из Китая и Еврейской автономии, его фиксирует космический мониторинг, сообщили 19 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе центре обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Приамурья.

Дым от лесного пожара

Читайте также: В Приамурье за сутки произошло 26 возгораний на природных территориях

В Еврейской автономии обнаружены три лесных пожара, с Китая дым приносит также от трёх возгораний, расположенных на расстоянии от 10 до 300 километров от населённых пунктов Амурской области.

Задымлённость есть в Тамбовском, Константиновском, Архаринском и Благовещенском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области продолжают фиксировать появление очагов возгорания сухой растительности. За сутки 17 апреля их насчитали 26.